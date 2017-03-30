По результатам доследственной проверки по факту травмирования ребенка в городе Кировске, возбуждено уголовное дело

Кирилл Коган.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело после падения наледи на ребенка в Кировске. По информации ведомства, инцидент произошел 29 марта на проспекте Ленина. Здание обслуживает ООО "Кировский жилсервис". В тот момент его подрядчики осуществляли очистку крыши. Следователи выясняют - как глыба попала в 11-летнего ребенка и было ли выставлено ограждение вокруг дома. Подросток получил травму в виде ушибленной раны затылочной области головы. Его пришлось госпитализировать в Апатитско-Кировскую ЦРБ.