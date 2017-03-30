Интерактивная выставка изобретений с элементами мастер-классов В Мурманске завершился фестиваль научно-технического творчества "Юные инженеры Арктики"

Любовь Дубова.

В областном центре завершился фестиваль научно-технического творчества "Юные инженеры Арктики". Он проходил в Заполярье с октября прошлого года на площадках по всей области. Финальный двухдневный этап собрал в центре допобразования "Лапландия" больше четырехсот талантливых ребят. В рамках большого проекта - соревнования по робототехнике, профориентационные игры, круглые столы для педагогов. Итоговое мероприятие - интерактивная выставка изобретений, где северяне презентовали лучшие проекты. К примеру, созданный шестилетними мурманчанами лего-макет "Заполярный агропром" буквально несколько дней назад представляли в Москве. В столице состоялся фестиваль для дошкольников "Якоренок".

Участник фестиваля "Юные инженеры Арктики" Сергей Лебедь: "Из этого я делал мини-комбайн, и вот там мини-мельницу. Когда я там начал уже все в "Лего" понимать, разбираться, я собирал всякие конструкции, без мотора, без механизмов - просто самоделки такие сначала делал".

"Юные инженеры Арктики" - это 155 дней интереснейших мероприятий, 3000 участников, сотни реализованных идей. Проект для детей и молодежи позволяет повысить качество дополнительного образования северян. Нацелить их на получение, необходимых региону, инженерных специальностей. В рамках фестиваля - состязания и конкурсы: региональные и всероссийские этапы. Самые успешные участники на закрытии сезона отмечены наградами.

Заместитель министра образования и науки Мурманской области Екатерина Панькова: "И я больше, чем уверена, что здесь в этом зале есть будущие ученые, есть люди, которыми мы будем гордиться - абсолютно каждым, потому что вы принесете победу нашей Мурманской области на благо ее развития и новых свершений".