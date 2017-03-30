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30.03.2017 13:30

В рамках 83-го традиционного Праздника Севера стартовали соревнования лыжников в мурманской Долине Уюта

Кирилл Коган.


Сегодня в мурманской Долине Уюта, в рамках 83-го "Праздника Севера", стартовали лыжные гонки. Из-за метелей, проведение заездов до последнего момента, было под вопросом. Но в итоге "небесная канцелярия" сжалилась над спортсменами. Утром снежные заряды стихли, выглянуло яркое солнце. На трассу вышло более 350 участников. В столице Заполярья собрались лыжники практически со всех крупных городов России и Белоруссии. Женщины бежали свободным стилем 5 километров, мужчины преодолевали вдвое большую дистанцию.
Участница соревнований (г. Санкт-Петербург) Екатерина Константинова: "На взрослом Празднике Севера я первый раз, до этого только была на детском. Трасса хорошая, тяжелая, рабочая, то, что надо, чтобы проверить свои силы".
Участница соревнований (республика Беларусь) Анна Королева: "Принимаю участие уже не 1 раз, в Мурманскую область приезжаем уже 4 год. У нас в Белоруссии уже нет снега сейчас, так что мы все время сюда ездим, нравится здесь, солнце, весна, снег - классно!"
В этом году лыжня 83-го "Праздника Севера" стала намного сложнее - отмечают и участники заездов, и судьи. На дистанции появились новые затяжные подъемы и спуски. Все лето в Долине Уюта работала специальная комиссия Федерации лыжных гонок России. В результате 2 трассы получили сертификаты соответствия. Теперь на них можно проводить Всероссийские соревнования - 1-й и 2-й категории. Это уже уровень Чемпионатов и Первенств страны.
Главный судья соревнований Николай Шилов: "В лыжных гонках такая гомологация трассы нужна обязательно, сложнее было делать трассу марафонский подъем, он не отвечал требованиям - по длине высокий, не было перепадов для отдыха. Пришлось практически переделывать трассу, сделали гомологацию, документы утвердили - получили сертификат".
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