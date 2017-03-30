Николай Коннов освобожден от должности руководителя СУ СК РФ по Мурманской области

Соответствующий Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно этого же документа, Николай Коннов возглавит Новгородский следком. Напомним, генерал-майор юстиции был назначен на должность руководителя следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Мурманской области с 18 мая 2009 года.

10 мая 2011 года указом президента страны переведен на должность руководителя регионального следственного управления Следственного комитета.

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