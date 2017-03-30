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30.03.2017 13:00

Началась регистрация для участия в акции «Тотальный диктант-2017»

Елена Дмитриева.


В нынешнем году пройти её можно только на сайте totaldict.ru. Чтобы зарегистрироваться, нужно зайти на страницу своего города (для всех жителей нашего края это Мурманск), выбрать подходящую площадку, нажать кнопку «Зарегистрироваться» и следовать инструкциям. Информация о том, на какую площадку вы зарегистрировались, будет доступна в вашем личном кабинете на сайте. Каждый пользователь сайта totaldict.ru может зарегистрировать только одного участника. Поэтому, чтобы зарегистрировать другого человека, нужно создать для него отдельный аккаунт пользователя. Напомним, в Тотальный диктант в этом году состоится 8 апреля. Его автором на этот раз стал писатель Леонид Юзефович.
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