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30.03.2017 15:40

В Мончегорске сотрудники ГИБДД вместе со школьниками выбрали безопасный маршрут

Сотрудники ГИБДД по городу Мончегорску в рамках социальной кампании «Сложности перехода» провели конкурс рисунков по разработке учащимися школы № 7 безопасного маршрута «Дом-Школа-дом». Всего в конкурсе рисунков приняли участие 35 человек из 2, 4 и 5 классов.

Мероприятие проводилось с целью демонстрации школьникам важности и необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дороге, создания собственного безопасного маршрута движения из дома в школу.

В ходе мероприятия сотрудники отдела ГИБДД по г. Мончегорску провели со школьниками профилактическую беседу, а также разобрали на практике различные ситуации и возможные опасности, которые могут возникнуть на дорогах у юных участников дорожного движения.

Завершилось мероприятие конкурсом рисунков «Безопасный маршрут», где ребята смогли применить и вспомнить полученные в ходе работы знания, нарисовали дорожные знаки и написали обращение ко всем участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения.

10 работ, по мнению жюри конкурса, были признаны лучшими. Победителям конкурса ребятам были вручены дипломы и световозвращающие элементы.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОГИБДД ОМВД России по г. Мончегорску)
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