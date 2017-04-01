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01.04.2017 14:00

II Открытый молодежный фестиваль «FREE SPACE» состоится в ЗАТО Александровск

Жителей ЗАТО Александровск приглашают принять участие во II Открытом молодежном фестивале «FREE SPACE».

Фестиваль включает в себя четыре площадки: «Dance in space» — по самым современным направлениям танца в молодежной среде, «Galaxy Voices» — площадка вокалистов, музыкальных групп и музыкантов; «Foto of silence» — площадка для начинающих и профессиональных фотохудожников, площадка актерского мастерства и эстрадных миниатюр «Gravitational scene».
К участию в фестивале приглашаются танцевальные коллективы и исполнители, вокалисты, музыканты, фотографы и актеры в возрасте от 14 до 35 лет.
Заявки на участие принимаются в ОМДТ «Роза ветров» по адресу: г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, д.5, по факсу (81530) 6-44-62 или по электронной почте zatorozetka@gmail.com c пометкой «Фестиваль «FREE SPACE».
Организатором мероприятия выступает «Центр гражданского и патриотического воспитания молодежи» под руководством Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск.
Положение о проведении фестиваля размещено на молодежном портале Мурманской области.


Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области
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