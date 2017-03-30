«Основы волонтерской деятельности. Первая ступень». Семинар для начинающих добровольцев состоится в Мончегорске

31 марта 2017 года в Мончегорском политехническом колледже состоится выездной семинар-тренинг для вновь сформированных молодежных активов и координаторов добровольческой деятельности образовательных организаций Мурманской области «Основы волонтерской деятельности. Первая ступень».

Новичкам волонтерского движения города Мончегорска объяснят цели и задачи волонтерской деятельности, научат самостоятельно создавать и реализовывать проекты и обходить подводные камни на пути их реализации.

Также волонтеры смогут подробнее узнать о портале «Добровольцы России» и о том, как оформить личную книжку волонтера.

С этими и многими другими темами добровольцев познакомят специалисты «Регионального центра гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе» Ольга Евсеенко и Екатерина Ананиева.

Обучающая встреча в Мончегорске продолжает серию выездных семинаров в муниципалитетах Мурманской области. Ранее об основах волонтерской деятельности узнали добровольцы из села Ловозеро, городов Апатиты, Североморск, Заозерск и других населенных пунктов Мурманской области.

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области