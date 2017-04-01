"Лапландские легенды Хибин". В Кировске пройдут командные соревнования эколого-этнографического направления с элементами туристской техники

В рамках Хибинского спортивного фестиваля 1 и 2 апреля 2017 г. в районе поля Умецкого, микрорайон Кукисвумчорр города Кировска, состоятся командные соревнования эколого-этнографического направления с элементами туристской техники "Лапландские легенды Хибин".

Принять участие могут школьные, студенческие, дворовые и другие команды. Состав команды 8 человек, независимо от пола и возраста. В программе соревнований: "Обустройство базового лагеря", "Постройка иглу", "Полоса препятствий", ролевая игра с элементами этноса "Сокровища Хибинских гор", постройка снежной фигуры, посвященной Году экологии.

Соревнование направлено на повышение интереса детей, подростков и молодежи к этнографическому туризму, зимним видам спорта, путешествиям, краеведению, знакомству с подлинной жизнью народов Крайнего Севера - саамов, к их народным традициям, творчеству, обрядам и культуре. Начало соревнований в 12.15.

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области