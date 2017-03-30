В Мурманске состоится второй этап V регионального конкурса сольного и ансамблевого академического пения «Молодые голоса»

1 и 2 апреля в 11.00 в Мурманском колледже искусств (г. Мурманск, ул. Воровского, 14, малый зал, 2 этаж) состоится второй этап V регионального конкурса сольного и ансамблевого академического пения «Молодые голоса».

Первый этап конкурса прошел на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Мурманской области.

В конкурсе примут участие более 45 солистов и 16 вокальных ансамблей из 22 детских школ искусств городов и поселков Мурманской области. Конкурс проводится в двух номинациях: «Академический вокал» (соло) и «Вокальный ансамбль» (от 2 до 10 человек).

В исполнении учащихся детских школ и студентов колледжа искусств прозвучат вокальные произведения композиторов-классиков: Михаила Глинки, Петра Чайковского, Модеста Мусоргского и других композиторов, а также русские народные песни в исполнении a’сapella.

Учредителем V регионального конкурса сольного и ансамблевого академического пения «Молодые голоса» является Комитет по культуре и искусству Мурманской области.

Конкурс проводится в целях обеспечения государственной поддержки системы образования в сфере культуры и искусства, сохранения традиций классической академической вокальной школы, выявления юных талантов.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области