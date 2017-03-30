Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
30.03.2017 15:10

В Мурманске состоится второй этап V регионального конкурса сольного и ансамблевого академического пения «Молодые голоса»

1 и 2 апреля в 11.00 в Мурманском колледже искусств (г. Мурманск, ул. Воровского, 14, малый зал, 2 этаж) состоится второй этап V регионального конкурса сольного и ансамблевого академического пения «Молодые голоса».

Первый этап конкурса прошел на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Мурманской области. 

В конкурсе примут участие более 45 солистов и 16 вокальных ансамблей из 22 детских школ искусств городов и поселков Мурманской области. Конкурс проводится в двух номинациях: «Академический вокал» (соло) и «Вокальный ансамбль» (от 2 до 10 человек).

В исполнении учащихся детских школ и студентов колледжа искусств прозвучат вокальные произведения композиторов-классиков: Михаила Глинки, Петра Чайковского, Модеста Мусоргского и других композиторов, а также русские народные песни в исполнении a’сapella.

Учредителем V регионального конкурса сольного и ансамблевого академического пения «Молодые голоса» является Комитет по культуре и искусству Мурманской области. 

Конкурс проводится в целях обеспечения государственной поддержки системы образования в сфере культуры и искусства, сохранения традиций классической академической вокальной школы, выявления юных талантов.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.02
Евро = 61.53
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.