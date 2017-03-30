В Мончегорске малыши приняли участие в «Удивительных приключениях братца Иванушки в стране дорожных знаков»

В городском детском саду №29 сотрудники ГИБДД провели мероприятие с таким названием по закреплению знаний Правил дорожного движения. Целью мероприятия стала профилактика дорожно-транспортного травматизма среди детей младшего школьного возраста, обучение их правилам безопасного поведения на дорогах.

В гости к дошколятам пришли учащиеся первых классов средней образовательной школы №1. Вместе ребята помогали братцу Иванушке, который превратился в козленочка, правильно выучить правила поведения на дороге и больше не нарушать их. Они отгадывали тематические загадки, собирали пазл дорожных знаков, принимали участие в эстафетах. В ходе мероприятия ребята показали хорошие знания Правил дорожного движения.

В завершении мероприятия инспекторы ГИБДД вручили участникам грамоты за находчивость и отличное знание ПДД, а также подарили световозвращающие элементы.



Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОМВД России по г.Мончегорску)

