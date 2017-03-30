Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
30.03.2017 13:15

К лишению свободы осужден житель Кандалакши, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП

Анастасия Русинова.

За ДТП совершенное в состоянии алкогольного опьянения - лишение свободы. На полтора года в колонию-поселение отправится житель Кандалакши. Так же теперь он лишен права на управление транспортным средством на 3 года. Судом установлено, что будучи пьяным он сел за руль и, нарушив правила дорожного движения, причинил тяжкий вред здоровью человека. Осужденный подавал апелляцию, полагая, что назначенное ему наказание является чрезмерно суровым, просил суд не лишать его свободы, назначить наказание условно. Областной суд посчитал, что для смягчения приговора нет оснований и оставил его без изменения.
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.02
Евро = 61.53
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.