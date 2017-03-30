К лишению свободы осужден житель Кандалакши, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП

Анастасия Русинова.

За ДТП совершенное в состоянии алкогольного опьянения - лишение свободы. На полтора года в колонию-поселение отправится житель Кандалакши. Так же теперь он лишен права на управление транспортным средством на 3 года. Судом установлено, что будучи пьяным он сел за руль и, нарушив правила дорожного движения, причинил тяжкий вред здоровью человека. Осужденный подавал апелляцию, полагая, что назначенное ему наказание является чрезмерно суровым, просил суд не лишать его свободы, назначить наказание условно. Областной суд посчитал, что для смягчения приговора нет оснований и оставил его без изменения.





