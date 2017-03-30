В Долине Уюта стартовали соревнования лыжников традиционного Праздника Севера

В рамках 83-го традиционного Праздника Севера в Долине Уюта стартовали соревнования лыжников. Более сотни спортсменов из разных регионов России, а также Белоруссии разыграли награды в гонках классическим стилем.

Женщины боролись на 10-километровой дистанции. Золотую медаль завоевала Полина Сероносова из Минска, её результат составил 31 минуту 59,8 секунды. Серебряным призёром стала мончегорка Екатерина Бурянина – 33.18,3. Бронзовым – ковдорчанка Анна Неустроева – 33,40,8.

У мужчин на 15-километровой дистанции победу одержал москвич Алексей Тимашов – 44.22,7. Второе время показал петрозаводчанин Николай Миронов – 44.24,7. Третье – Станислав Егоров из Йошкар-Олы – 44.32,4.

Сегодня, 30 марта, участники поспорят за первенство в гонках свободным стилем на этих же дистанциях.

/ Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области /