В Мурманском областном краеведческом музее начнет работу мини-выставка «Пасхальное настроение»

1 апреля в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90, 1 этаж, коридор) начнет работу мини-выставка «Пасхальное настроение», организованная совместно с Домом культуры Ленинского округа города Мурманска.



На мини-выставке будут представлены творческие работы участников и победителей регионального этапа международного конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо-2017»: яйца, выполненные в техниках росписи, аппликации, декупажа, квиллинга, вышивки, вязания и других.

Организатор конкурса «Пасхальное яйцо-2017» - «Детский центр образования «Пересвет». Цель конкурса – приобщение подрастающего поколения к православной культуре и сохранения лучших традиций народного творчества.

Региональный этап фестиваля состоялся в марте 2017 года. Жюри отобрало лучшие работы в номинациях: «Умелец» – пасхальные яйца, выполненные в технике росписи, выжигания и резьбы по дереву, «Творец» – пасхальные яйца, выполненные в технике: аппликация, декупаж, квилинг, работа из природных материалов, «Вдохновение» – пасхальные яйца, выполненные в технике: вышивка, бисероплетение и «Фантазия» – пасхальные яйца, выполненные в технике: макраме, вязания и лоскутной техники.

Выставка будет работать до 27 апреля.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области