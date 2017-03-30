Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
30.03.2017 12:30

В Мурманском областном краеведческом музее начнет работу мини-выставка «Пасхальное настроение»

1 апреля в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90, 1 этаж, коридор) начнет работу мини-выставка «Пасхальное настроение», организованная совместно с Домом культуры Ленинского округа города Мурманска.

  
На мини-выставке будут представлены творческие работы участников и победителей регионального этапа международного конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо-2017»: яйца, выполненные в техниках росписи, аппликации, декупажа, квиллинга, вышивки, вязания и других.

Организатор конкурса «Пасхальное яйцо-2017» - «Детский центр образования «Пересвет». Цель конкурса – приобщение подрастающего поколения к православной культуре и сохранения лучших традиций народного творчества.

Региональный этап фестиваля состоялся в марте 2017 года. Жюри отобрало лучшие работы в номинациях: «Умелец» – пасхальные яйца, выполненные в технике росписи, выжигания и резьбы по дереву, «Творец» – пасхальные яйца, выполненные в технике: аппликация, декупаж, квилинг, работа из природных материалов, «Вдохновение» – пасхальные яйца, выполненные в технике: вышивка, бисероплетение и «Фантазия» – пасхальные яйца, выполненные в технике: макраме, вязания и лоскутной техники.

Выставка будет работать до 27 апреля.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.02
Евро = 61.53
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.