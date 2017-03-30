Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
30.03.2017 10:50

Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Как следует из указа, в российскую армию призовут 142 тысячи человек. Весенняя кампания стартует 1 апреля и завершится 15 июля. Призыву подлежат граждане РФ от 18 до 27 лет, не прибывающие в запасе. Год назад войска пополнили 155 тысяч новобранцев, в том числе 1200 жителей Мурманской области.

Между тем накануне стало известно, что штатная численность Вооруженных сил России с 1 июля этого года вырастет примерно на 13 тысяч человек, до 1,9 миллиона, включая миллион военнослужащих.
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.02
Евро = 61.53
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.