Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Как следует из указа, в российскую армию призовут 142 тысячи человек. Весенняя кампания стартует 1 апреля и завершится 15 июля. Призыву подлежат граждане РФ от 18 до 27 лет, не прибывающие в запасе. Год назад войска пополнили 155 тысяч новобранцев, в том числе 1200 жителей Мурманской области.

Между тем накануне стало известно, что штатная численность Вооруженных сил России с 1 июля этого года вырастет примерно на 13 тысяч человек, до 1,9 миллиона, включая миллион военнослужащих.