В Североморске возбуждены уголовные дела по фактам незаконного оборота наркотических средств

Прокуратурой города Североморска признано обоснованным возбуждение следственным отделом Межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной трех уголовных дел в отношении мужчины.

Уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, то есть сбыт наркотических средств в значительном размере и покушение на сбыт наркотических средств в значительном размере.

Установлено, что северянин 18 февраля 2017 года, находясь в подъезде дома, расположенного на ул. Сивко в г. Североморске, умышленно из корыстных побуждений незаконно сбыл лицу, участвовавшему в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка», вещество, содержащее наркотическое средство – гашиш, массой 2,07 грамма, то есть в значительном размере.

После совершения преступления он был задержан сотрудниками полиции. Кроме того, после задержания было установлено, что мужчина ранее незаконно приобрел и хранил при себе, а также по месту своего жительства, с целью дальнейшего сбыта вещество, содержащее в себе наркотическое средство – гашиш, общей массой 17,39 грамма, то есть в значительном размере. Названное наркотическое средство изъято при личном досмотре после его задержания, а также при проведении обыска в его жилище.

Одновременно, при проведении обыска в квартире, где проживал северянин, сотрудниками полиции выявлено и изъято 4 противоправно выращенных им в домашних условиях куста марихуаны (каннабиса). Изъято значительное количество предметов и приспособлений, предназначенных для культивирования вышеуказанных растений и изготовления наркотических средств на их основе.

Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками ГКОН МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной. По ходатайству органов предварительного следствия, поддержанного прокуратурой города, Североморским городским судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Расследование уголовного дела находится под надзором прокуратуры города.

Прокуратура Мурманской области