Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
30.03.2017 11:30

Телеграфное оборудование, штемпелевальные машины, старые почтовые ящики. Мурманские школьники с экскурсией побывали в центральном отделении почтовой связи

Любовь Дубова.

"Полигон PRO": день на производстве". В Мурманске стартовал областной образовательный проект. Первыми его прошли участники фестиваля науки "Юные инженеры Арктики". Школьники посетили центральное отделение почтовой связи, и познакомились с его работой "изнутри": "Вообще никто не знает точной даты образования почтовых сообщений".
Немного теории в музее истории почты. Небольшая экспозиция в центральном отделении открылась год назад. Здесь - телеграфное оборудование, штемпелевальные машины, "сургучница", старые почтовые ящики, которые давно сменили на картонные коробки.
Блиц: "Коробочку собрали мы с вами. Что теперь надо сделать? Правильно, подписать и оклеить скотчем для того, чтобы ничьи чужие руки в эту коробочку не залезли".
Отделение выдачи посылок, операционный зал, кабинет обработки корреспонденции. Такие экскурсии не редкость. Но сегодня в мурманском почтампте - старт регионального проекта. "Полигон PRO": день на производстве" придумали в центре дополнительного образования "Лапландия".
Педагог-организатор ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия" Ксения Андрианова: "Данный проект, как мы планируем, будет направлен на профессиональное ориентирование детей, начиная с пятого класса. И мы очень постараемся плавно вовлечь ребят в профессию и дать возможность выйти за рамки стереотипного мышления о разных профессиях".
Заместитель начальника мурманского почтампта Оксана Федорова: "И они могут поступить в профильные вузы, то есть еще учась в школе, уже выбрать специальность. У нас есть в Архангельске техникум и в Санкт-Петербурге".
Небольшое путешествие на предприятие всегда интересно, и позволяет по-новому взглянуть на работу почты.
Участник проекта (г. Мурманск) Артем Петров: "Мне больше всего понравился цех сортировки и где сортируют посылки. Это очень интересно, все автоматизировано".
Участница проекта (г. Ковдор) Ирина Летова: "Нам показывали, как упаковывать и заклеивать коробки. Мы сами это сделали. Показали, что нужно сделать, чтобы посылка быстро дошла до места назначения".
В завершении - оттиск на конверте. Штемпели спецгашения на выбор. Самый востребованный сегодня - посвящен 83-му международному Празднику Севера. Воспользовавшись случаем, ребята написали письма родным. В век виртуального общения получить их будет приятно втройне. Проект "Полигон PRO" продолжается.
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.02
Евро = 61.53
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.