Телеграфное оборудование, штемпелевальные машины, старые почтовые ящики. Мурманские школьники с экскурсией побывали в центральном отделении почтовой связи

Любовь Дубова.

"Полигон PRO": день на производстве". В Мурманске стартовал областной образовательный проект. Первыми его прошли участники фестиваля науки "Юные инженеры Арктики". Школьники посетили центральное отделение почтовой связи, и познакомились с его работой "изнутри": "Вообще никто не знает точной даты образования почтовых сообщений".

Немного теории в музее истории почты. Небольшая экспозиция в центральном отделении открылась год назад. Здесь - телеграфное оборудование, штемпелевальные машины, "сургучница", старые почтовые ящики, которые давно сменили на картонные коробки.

Блиц: "Коробочку собрали мы с вами. Что теперь надо сделать? Правильно, подписать и оклеить скотчем для того, чтобы ничьи чужие руки в эту коробочку не залезли".

Отделение выдачи посылок, операционный зал, кабинет обработки корреспонденции. Такие экскурсии не редкость. Но сегодня в мурманском почтампте - старт регионального проекта. "Полигон PRO": день на производстве" придумали в центре дополнительного образования "Лапландия".

Педагог-организатор ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия" Ксения Андрианова: "Данный проект, как мы планируем, будет направлен на профессиональное ориентирование детей, начиная с пятого класса. И мы очень постараемся плавно вовлечь ребят в профессию и дать возможность выйти за рамки стереотипного мышления о разных профессиях".

Заместитель начальника мурманского почтампта Оксана Федорова: "И они могут поступить в профильные вузы, то есть еще учась в школе, уже выбрать специальность. У нас есть в Архангельске техникум и в Санкт-Петербурге".

Небольшое путешествие на предприятие всегда интересно, и позволяет по-новому взглянуть на работу почты.

Участник проекта (г. Мурманск) Артем Петров: "Мне больше всего понравился цех сортировки и где сортируют посылки. Это очень интересно, все автоматизировано".

Участница проекта (г. Ковдор) Ирина Летова: "Нам показывали, как упаковывать и заклеивать коробки. Мы сами это сделали. Показали, что нужно сделать, чтобы посылка быстро дошла до места назначения".

В завершении - оттиск на конверте. Штемпели спецгашения на выбор. Самый востребованный сегодня - посвящен 83-му международному Празднику Севера. Воспользовавшись случаем, ребята написали письма родным. В век виртуального общения получить их будет приятно втройне. Проект "Полигон PRO" продолжается.