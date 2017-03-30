Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
30.03.2017 09:45

Соглашение о сотрудничестве подписано между правительством Мурманской области и китайской холдинговой компанией "Поли интернэшнл"

Алексей Елкин.


Соглашение о сотрудничестве подписано между правительством Мурманской области и китайской холдинговой компанией "Поли интернэшнл" - крупнейшим государственным холдингом Поднебесной.
В Архангельске на полях международного арктического форума, подписями документ скрепили губернатор Марина Ковтун и заместитель главы компании Хаун Гэминь. Соглашение предусматривает сотрудничество сторон при реализации проектов в сфере развития Мурманского транспортного узла, участие "Поли интернэшнл" в финансировании инвестиционных проектов на территории Мурманской области, а также взаимодействие в направлении подготовки кадров и научной сфере.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Мы поздравляем и нас, и наших уважаемых партнеров, с официальным началом нашего сотрудничества. Я надеюсь, оно будет столь же успешным. Коль скоро был путь к разработке этого соглашения. А, он был, действительно, очень стремителен".
Как подчеркнула губернатор, - спектр общих интересов очень широк. Добрым знаком Марина Ковтун назвала факт подписания соглашения именно на Арктическом форуме, поддержанном президентом России. Сегодня Арктика становится ареной грандиозных перемен. И заинтересованность китайского бизнеса в участии в арктических проектах говорит об их глобальном значении, – подчеркнула глава региона на церемонии подписания соглашения.
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.02
Евро = 61.53
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.