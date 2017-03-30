Алексей Елкин.



Соглашение о сотрудничестве подписано между правительством Мурманской области и китайской холдинговой компанией "Поли интернэшнл" - крупнейшим государственным холдингом Поднебесной.

В Архангельске на полях международного арктического форума, подписями документ скрепили губернатор Марина Ковтун и заместитель главы компании Хаун Гэминь. Соглашение предусматривает сотрудничество сторон при реализации проектов в сфере развития Мурманского транспортного узла, участие "Поли интернэшнл" в финансировании инвестиционных проектов на территории Мурманской области, а также взаимодействие в направлении подготовки кадров и научной сфере.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Мы поздравляем и нас, и наших уважаемых партнеров, с официальным началом нашего сотрудничества. Я надеюсь, оно будет столь же успешным. Коль скоро был путь к разработке этого соглашения. А, он был, действительно, очень стремителен".

Как подчеркнула губернатор, - спектр общих интересов очень широк. Добрым знаком Марина Ковтун назвала факт подписания соглашения именно на Арктическом форуме, поддержанном президентом России. Сегодня Арктика становится ареной грандиозных перемен. И заинтересованность китайского бизнеса в участии в арктических проектах говорит об их глобальном значении, – подчеркнула глава региона на церемонии подписания соглашения.