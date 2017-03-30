Перспективы Кольского Севера в развитии Севморпути, международное сотрудничество и ядерная безопасность. Первые итоги международного форума в Архангельске

Алексей Елкин.



Подводим первые очевидные итоги международного форума в Архангельске. На главном деловом событии для северных стран делегацию Мурманской области возглавила губернатор Марина Ковтун.

Открывая арктический бизнес-форум, Владимир Путин заявил, что поручил правительству России создать отдельную структуру по развитию Северного морского пути. Это слышали главы многих государств и, в частности, президент Исландии, подчеркнувший в своем выступлении ценность уже налаженных связей с компаниями Мурманской области. О перспективах в этом на направлении речь шла на отдельной встрече с делегацией Кольского Севера

Президент Исландии Гудни Йоханнессон: "Многие компании - в частности, рыболовецкие, сегодня проявляют интерес к тому, чтобы отношения развивались и впредь. И в ходе этой встречи нам интересно заручиться пониманием ваших взглядов на эту тему".

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Большой интерес вызывает рыбный кластер - рыбопереработка, аквакультура. У нас в Мурманске исландцы готовы поделиться опытом. Встреча была достаточно плодотворной".

На полях форума регионом подписано соглашение о сотрудничестве с китайской компанией "Поли Интернэшнл" - крупнейшим государственным холдингом Поднебесной. Документ предусматривает взаимодействие сторон в направлении Мурманского транспортного узла и в вопросах подготовки кадров. Уже участвуя в профильной сессии "Арктика - территория профессионалов" глава региона представила региональную модель эффективной системы образования.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Все мы, живущие в Арктике, понимаем, что вахтовым методом работать можно, но более прочной конструкцией является то положение человека, когда он живет в своем доме, когда у него есть семья, когда у него есть постоянная работа и хорошая заработная плата".

Как прозвучало, все это возможно обеспечить в Арктике благодаря наличию серьезных производств. Международное сотрудничество северяне обсудили с делегацией Норвегии.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Мы очень ценим возможности сверить часы с нашими норвежскими партнерами. Мы считаем норвежских партнеров и Норвегию самым главным нашим партнером на Севере и самым старым нашим другом".

В числе центральных тем - ядерная безопасность. В Губе Андреева создана вся необходимая инфраструктура для подготовки к вывозу отработавшего ядерного топлива. Летом начнётся его выгрузка из хранилищ и перевозка для дальнейшей переработки. Проекту скоро 20 лет. Россия и Норвегия его первые участники, о чем в рамках форума прозвучало и на встрече министров иностранных дел двух стран.











