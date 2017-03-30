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30.03.2017 10:35

Областной краеведческий музей приглашает мурманчан на открытие выставки «И на камнях растут деревья»

1 апреля в 15.00 в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90, 4 этаж, большой выставочный зал) состоится открытие выставки «И на камнях растут деревья».

На выставке будут представлены предметы из коллекций  клубов военно-исторической реконструкции «Мидгард» и «Снежный волк», а также воссозданы интерьеры ремесленной мастерской, кузницы и оружейной.
Посетители увидят образцы оружия, доспехов, предметов быта, восстановленных по археологическим образцам. Коллекция отражает повседневную историю Руси и сопредельных государств эпохи Средневековья.
В рамках открытия члены клуба «Мидгард» и «Снежный волк» расскажут об особенностях движения реконструкторов в России и о предметах, экспонирующихся на выставке.
Выставка  будет работать до конца апреля.


Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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