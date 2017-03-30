В учреждении УФСИН изъяты средства сотовой связи

Сотрудники мурманской исправительной колонии строгого режима №17 предотвратили сразу несколько попыток доставки в учреждение запрещённых предметов.

В первом случае нарушитель закона действовал без особых ухищрений, пытаясь спрятать средства сотовой связи в продуктовой передаче для осуждённого. При досмотре это легко вскрылось: в пакете с продуктами оказались 4 телефона, 6 сим-карт и комплектующие к средствам мобильной связи.

Во втором случае мурманчанин в каждом из двух почтовых конвертов с письмами, адресованными разным осуждённым, пытался передать по 3 сим-карты одного из федеральных операторов сотовой связи. В обоих случаях запрещённые предметы из писем были изъяты.

По всем фактам в настоящее время в УФСИН проводятся проверки.



Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области