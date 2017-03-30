По факту ДТП на федеральной трассе «Кола» в Кандалакшском районе проводится проверка

29 марта около 13 часов 15 минут на 1148 км автоподъезда к городу Мурманск Р-21 «Кола» водитель, управляя транспортным средством «ВАЗ-2106», съехал на обочину дороги и допустил наезд на стойку дорожного знака с дальнейшим съездом с проезжей части. В результате происшествия водитель 1966 года рождения скончался на месте. Пассажирка автомобиля «ВАЗ-2106» 1958 года рождения госпитализирована в медицинское учреждение.

По факту ДТП в настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УГИБДД УМВД России по Мурманской области)