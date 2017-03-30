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30.03.2017 09:35

Администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 30 марта

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-,     газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 30 марта.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:
09.00 – 13.00        пр. Героев-североморцев, 35

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ: 

С 9 ЧАСОВ 28 МАРТА ДО 16 ЧАСОВ 30 МАРТА  ул. Полярные Зори, 33 (корп. 1)

С 9 ЧАСОВ 30 МАРТА ДО 16 ЧАСОВ 31 МАРТА  ул. Капитана Орликовой, 34

ОТ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ: 
09.00 – 11.00        ул. Крупской, 29, 31

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 15.00        Северный проезд, 8, 10, 12, 13
09.00 – 17.00        ул. Аскольдовцев, 35 (корп. 1)
ул. Успенского, 4
09.30 – 12.00        ул. Баумана, 4, 6, 10
13.30 – 16.00        ул. Баумана, 2
пр. Кольский, 149
00.00 – 06.00 (31 марта)         ул. Сафонова, 30

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска
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