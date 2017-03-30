Благоустройство территории, установка уличных комплексов. В Умбе планируют создать многофункциональный спортивный парк

Елена Сивонен.

"Инициативное бюджетирование". Администрация Терского района - победитель конкурсного отбора - получит субсидию из областного бюджета на реализацию проекта по созданию многофункционального спортивного парка в Умбе. Предполагает благоустройство территории, установку уличных комплексов, тренажеров на все группы мышц. Стоимость - около 2,5 миллионов рублей. Средства консолидированные. 75% дает регион. Около 20% - Терский район. Остальные деньги - примерно 170 тысяч рублей, и это обязательное условие, - спонсоров и местных жителей.

И.о. начальника экономического отдела администрации Терского района Арина Шевелева: "Население отреагировало очень хорошо. Сейчас активно начинаем собирать средства на реализацию проекта. Конечно, нужен данный комплекс. Потому что в Умбе нет никаких спортивных арен".