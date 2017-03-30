Как привлечь бизнес в социальную сферу? В Мурманске прошел "круглый стол"

Светлана Деменева.

Как привлечь бизнес в социальную сферу? Тема "круглого стола", организованного партией "Единая Россия". Сегодня можно говорить о первых, пока скромных, результатах. Из 32-х учреждений 23 - государственных и 9 негосударственных. Они - в реестре соцуслуг и оказывают их населению. В основном, на дому. Причем, негосударственный сектор вполне конкурирует с государственным, применяя нестандартные и дополнительные виды услуг. Частный бизнес не ставят в жесткие рамки и не ограничивают стандартами и нормами. Возможностей в социальной сфере много. Самое главное - не завышать тарифы. Что важно - власть готова помогать.

Первый заместитель министра социального развития Мурманской области Светлана Виденеева: "Это субсидирование в сфере компенсации расходов, связанных с оказанными услугами, кроме всего этого - возможность получения грантов, это привлечение внебюджетных денежных средств на развитие собственного дела".