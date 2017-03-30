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30.03.2017 08:50

На заседании думского комитета по природопользованию депутаты решили отозвать инициативу своих предшественников по введению платы за посещение природоохранных парков

Анастасия Ярославская.

В Госдуму это предложение внесли в 2015-м, аналогичный проект - в параллели - продвигал Башкоркостан. И вот теперь, после непростого обсуждения, - отзыв. Депутаты подчеркивают - это не означает отказ от самой идеи. Ведь в пору развития туризма, культура отдыха на природе, увы, не на высоте. И входной билет в заповедные угодья, пусть даже за символическую плату, может стать дополнительным стимулом. Однако, инициативу нужно доработать, прописать подробный механизм, с учетом федеральных норм. Без этого желаемого эффекта не будет.
Председатель комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Валерий Пантелеев: "Кто-то хотел понасобирать деньги, но не сказал - куда их девать. Пришли к выводу, что здесь будет больше затрат, нежели отдачи. Предложено руководствоваться российским законодательством, и оставить все как было. Наше население будет посещать, по крайней мере, пока эти заповедники бесплатно".
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