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30.03.2017 08:42

По обмену агропромышленным опытом. В столицу Заполярья приехали норвежские эксперты

Юлия Палеева.

По обмену агропромышленным опытом. В Мурманск приехали эксперты с юга Норвегии. Рассказать о том, как обстоят дела в сельском хозяйстве у них и посмотреть, что у нас. Разговор наглядный. Гостей привезли на старейшее и крупнейшее государственное сельхозпредприятие региона. Познакомили с работой специалистов. Норвежцев поразил размах - 900 дойных коров. В молочных хозяйствах соседнего Королевства держат максимум 50 голов. Подходы совершенно разные, но цели схожие - прибыльность и рациональная поддержка государства.
Заместитель министра, начальник управления агропромышленного комплекса Мурманской области Марина Гончарова: "Для себя я, например, узнала, не без удовольствия, что в Норвегии поддержка предоставляется только эффективным предприятиям. И я понимаю, что мы идем правильным путем. Предъявляются новые требования к участникам господдержки. Если вы получаете из бюджета деньги - будьте любезны покажите нам эффект".
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