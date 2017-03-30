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30.03.2017 08:35

В Мурманске обсудили пути решения проблемы оплаты и условий труда

Анастасия Ярославская.

Заседание думского комитета по безопасности - не рядовое. Людей в погонах едва ли не больше, чем депутатов. Важный для них вопрос - в повестку включили в последний момент, как дополнительный. За помощью обратились представители территориального профсоюза гражданского персонала, чтобы решить проблему оплаты и условий труда. По их мнению, разрыв с военными - слишком большой. И вопрос не только в поиске справедливости. Идет отток профессиональных кадров. Региональный парламент - не первая инстанция, куда постучали - подобные обращения уже направили в Минобороны. Результата нет. Теперь достичь его попробует трехсторонняя рабочая группа - из представителей Думы, флота и профсоюзов.
Председатель комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и ЗАТО (фракция "Единая Россия") Михаил Ильиных: "Быстрого решения этой проблемы, которая существует, я пока не вижу. Но, тем не менее, все, что можно сделать органам власти субъекта для того, чтобы наши жители Заполярья, которые работают в воинских частях, чтобы они получали достойную зарплату, конечно, будем предпринимать".
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