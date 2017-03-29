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29.03.2017 18:25

В Краснощелье - по зимнему бездорожью! Что везут в подарок местной детворе участники экспедиции на вездеходах?

Елена Ямаш.

Из Кировска стартовала экспедиция в посёлок Краснощелье: три вездехода пройдут по зимнему бездорожью в один из самых труднодоступных уголков полуострова. Непростой путь длиной 160 километров. Одна из целей путешествия - пропаганда безопасности дорожного движения. Среди разнообразного груза вездеходов – методическая литература и игры на тему ПДД, световозвращающие фликеры и наклейки. Идея привезти их родилась спонтанно.
Cотрудник Госавтоинспекции Московской области Андрей Алексеев: "Как сотрудники Госавтоинспекции, мы придумали такую акцию - "Безопасность без границ". Дети, которые выезжают из таких малонаселённых пунктов, попадают в большие мегаполисы, и, как правило, подвержены риску попасть в дорожно-транспортное происшествие".
Также для ребят из Краснощелья везут гостинцы - коробки с шоколадом и домашней пастилой из Коломны. Особый подарок - книги Фёдора Конюхова с его автографом. Священник и знаменитый путешественник благословил участников экспедиции перед стартом.
Путешественник Федор Конюхов: "Ребятам с пяти часов ехать. Я им завидую, потому что они сейчас будут ехать по красивым местам. Я буду о вас молиться. Для меня главное - путешествовать, видеть красоту. Всем людям, которых будете встречать, от меня поклон".
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