От развития туризма до производства взрывчатки. В Кировске работают над снижением зависимости от градообразующего предприятия

Илья Комлев.

Чем привлечь туристов? Как уйти от сезонности? И площадкой для каких новых производств могут стать предгорья Хибин?

Очевидное направление развития продиктовано природой. Турпоток в последние годы вырос до 150 тысяч человек. До 2020 его планируют удвоить. Для этого - создать условия для отдыха семей и, по возможности, задержать гостей в Хибинах. Пока они делают остановку в Кировске на три-четыре дня, не больше.

Глава г. Кировска Владимир Дядик: "Когда плохая погода, людям не всегда есть чем заняться. И этот недостаток мы планируем закрывать".

Кинотеатр "Большевик", к примеру, станет современным досуговым центром с несколькими кинозалами и планетарием. Кроме традиционных мест размещения - гостиниц и частного сектора - планируют построить коттеджи. Место под них предусмотрели на Поле Умецкого. Для привлечения федеральных средств под этот проект готовят заявку в Фонд развития моногородов.

Новая туристко-рекреационная зона должна стать продолжением уже имеющихся объектов - "Снежной деревни", санатория "Тирвас", лыжного стадиона, ботанического сада. Работы предстоит много, в первую очередь, проложить коммуникации - под землю должны уйти и линии электропередач.

Инженерные сети - за счет муниципалитета и государства. Строительство - частные инвестиции. Кроме коттеджей здесь могут появится магазины, кафе и даже цех по производству туристического снаряжения.

Предприниматель Ольга Хлобыстина: "Мы планируем это производство разделить на само производство и так называемый шоу-рум, куда человек может зайти, посмотреть, как это делается, а, может, и что-то сделать самостоятельно".

Проект сначала встретил сопротивление горожан. Компромиссом стало выделение части земли под парк. Его обустройство планируют начать летом, в том числе, за счет федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".

Депутат Совета депутатов г. Кировска Евгений Рассказов: "Это освещение, это красивые лавочки. Детская игровая площадка, спортивная площадка. Небольшая подсыпка дорожек. И мангальные беседки".

Инструмент привлечения инвесторов из среднего и крупного бизнеса - статус территории опережающего социально-экономического развития.

Глава администрации г. Кировска Сергей Свинин: "Снижение больше, чем в 3,5 раза взносов во внебюджетные фонды. Это практически полное обнуление налогов на прибыль, на имущество, на землю".

Одним из первых резидентов готово стать предприятие по производству взрывчатых веществ. Важное условие - продукция должна предназначаться не только для градообразующей компании.

Начальник Мурманского производственного участка ООО "Карелвзывпром" Сергей Муравьев: "Первый этап запуска - это 10 тысяч тонн компонентов взрывчатых веществ в год. 21 человек - общая численность работников первого этапа. И объем инвестиций 98 миллионов".

Сейчас муниципалитет ведет переговоры еще с 20 потенциальными инвесторами.







