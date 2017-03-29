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29.03.2017 19:10

Результаты модернизации. На Кольской АЭС испытывают новое оборудование

Елена Сивонен.

На Кольской АЭС - большая международная делегация. Финны, норвежцы, шведы, хорваты. Специалисты атомной промышленности. Цель приезда - испытание нового оборудования. После модернизации принимают манипулятор. Его предназначение - контролировать корпус теплообменных труб парогенератора. Исследует каждую из пяти с половиной тысяч труб коллектора на предмет наличия даже малейших трещин. Всего на станции два манипулятора, но разного производства. И это - экономически невыгодно.
Начальник лаборатории специальных систем КАЭС Александр Александров: "Опыт эксплуатации показал, что манипулятор фирмы "ХРИД" более надежен, более производителен. Поэтому было принято решение о модернизации и приведении двух манипуляторов к одной базе".
Сначала манипулятор испытают на тренажере. Уже через месяц-полтора пустят в полноценную работу на парогенераторе четвертого энергоблока. Еще одна приемка - в машинном зале. Сканер - для контроля системы дополнительной аварийной подпитки парогенератора. От ее работоспособности, в том числе, зависит безопасная работа всей реакторной установки энергоблока. Международное сотрудничество в области безопасности продолжат.
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