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29.03.2017 18:30

Большие спортивные выходные. В субботу в 50-километровом лыжном марафоне примут участие свыше 1000 человек, в том числе - почётные гости Полярной олимпиады

Андрей Зайцев.

В преддверии больших спортивных выходных нашу телерадиокомпанию посетил спортивный десант. Алексей Петухов и Анна Богалий - мировые мастера, чей путь к медалям начался в нашей области - почётные гости Полярной олимпиады. Анна Богалий ушла из большого спорта, но недалеко, теперь она организатор именного Кубка по биатлону для тысяч мальчишек и девчонок. Турнира, который даёт им понять, что такое большой чемпионат, и кто такие олимпийские чемпионы.
Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий: "Я начинала здесь, в Мурманске. 20 лет прожила на Кольском полуострове и закаляла свой характер. У меня никогда не было какого-то протеже. Всегда попадала своим трудом, своими результатами в сборную команду".
В эту субботу в Долине Уюта в 11 часов стартует 44 традиционный международный 50-километровый марафон. Стиль - свободный. На него уже заявились свыше 1000 человек. А в воскресенье в Долине Уюта любители лыжных гонок смогут увидеть борьбу на 50-километровом марафоне классическим ходом. На старт выйдут и члены национальной паралимпийской сборной. К сожалению, сегодня большой спорт зависим от политики. Алексей Петухов с дистанции не ушёл, на время его "ушли". Он уверен, что ненадолго и в ближайший месяц всё встанет на свои места.
Призёр олимпийских игр Алексей Петухов: "Я не собираюсь под давлением этих негодяев сдаваться, выглядеть слабым. Я буду идти дальше, буду доказывать, что могу. И, надеюсь, я порадую ещё болельщиков, зрителей, мурманчан. Это будет очень приятно".
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