Мурманская область: досрочные ЕГЭ по истории и химии прошли в штатном режиме

Согласно расписанию проведения единого государственного экзамена в досрочный период 29 марта прошли экзамены по истории и химии.



В ЕГЭ по истории приняли участие 23 человека, по химии – 8. В пункте 970 в мурманской школе № 41 работали общественные наблюдатели, в том числе и федеральные. В региональном ситуационном центре велось наблюдение за ходом экзаменов в режиме онлайн. Во всех аудиториях использовалась технология печати контрольных измерительных материалов, в пункте проведения экзаменов непосредственно сканировались бланки ответов.



«ЕГЭ по истории и химии проведен в штатном режиме, без технических сбоев и удаления участников. Результаты экзаменов будут объявлены не позднее 11 апреля текущего года. Подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов», – сообщила министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.



Установленный минимальный балл на ЕГЭ по истории составляет 32 балла, по химии – 36 баллов.



/ Министерство образования и науки Мурманской области /



