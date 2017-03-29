Из-за снегопада дорожные службы Мурманска работают в авральном режиме

Кирилл Коган.

"Люди и техника трудятся круглосуточно. На уборку автомагистралей "брошено" более 80 единиц очистителей, автогрейдеров и мини-погрузчиков", - сообщили сегодня в "УДХ". Вывоз снега продолжался весь день. Быстро справится с последствиями непогоды не получилось. Несмотря на предупреждение об уборке улиц в метель, многие водители припарковали личный автотранспорт как попало. Тяжелым грейдерам приходилось тратить время на объезд занесенных авто и возвращаться на участки по 2-3 раза.

Мастер муниципального учреждения "Управление дорожного хозяйства" Владимир Дубинин: "На данном участке дороги мы столкнулись с трудностями уборки лотка, автомобили стоят, с утра передали в дежурную часть ГИБДД, но на данный момент машины не отработаны, ожидаем водителей, как можем стараемся своими силами их убрать".

Параллельно посыпались пешеходные тротуары и лестницы. При этом дорожники приступили и к прочистке ливневых стоков. За зиму в столице Заполярья выпало рекордное количество осадков. "Чтобы весной улицы Мурманска не превратились в венецианские каналы, систему водоотводов надо начинать готовить уже сейчас", - прокомментировали ход работ в "УДХ".

Директор муниципального учреждения "Управление дорожного хозяйства" Станислав Ланин: "После того, как начался снегопад, техника вышла через 30 минут! Уже производилось подметание и сгребание снега, после 3-4 часов началась подсыпка дорог, круглосуточно техника работала. Ближайшие дни - в течение двух дней - метеоусловия таковы, что снова будет идти снег, с усилением ветра, но предприятие к этому готово".







