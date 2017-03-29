Уже 372 муниципальных помещения, переведенных из нежилых в жилые, переданы мурманчанам

Наталия Бурдина.

Пустующие площади ремонтируют, зачастую - капитально, и предоставляют именно тем, кто действительно нуждается в квартирах. К примеру, Вера Токарева с семьей жила в "деревяшке" на Зеленой. В 2018 году их обещают переселить в новый социальный дом. А пока на время семье выделили из маневренного фонда "однушку" на Баумана. Раньше это помещение использовалось как лифтовая. Теперь это уютная жилая площадь. Разница с прежней квартирой в ветхом доме очевидна.

Вера Токарева: "Он начал уже падать. Его снесли в сентябре 2016 года, а нас переселили сюда в августе 2015. Здесь был ремонт, раковина, плита, туалет с ванной. Остальное - мебель и прочее мы привозили с Зеленой. Довольны квартирой".

Обеспечение мурманчан благоустроенным жильем - тема по-прежнему актуальная. Работа в этом направлении идет по нескольким программам. Из ветхих "деревяшек" горожан переселяют в новые социальные дома. Самые большие квартальные застройки - на улицах Фрунзе и Генералова, а также проспекте Героев-североморцев. Помимо этого, для нуждающихся в жилье мурманчан приобретают квартиры на вторичном рынке. В 2017 планируется отремонтировать и передать горожанам еще 70 помещений, переведенных из нежилых в жилые.

Депутат Совета депутатов г. Мурманска Наталия Телибаева: "Там немного долгая процедура, чисто юридически, поскольку мы очень часто на Совете депутатов заслушиваем отчет о работе в этом направлении. И потом после вывоза этого мусора, который в этих квартирах находится, приведении их в порядок, отремонтированное жилье уже предоставляется нуждающимся гражданам. Расселяется маневренный фонд или те очередники, у которых подходит очередь".







