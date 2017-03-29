Александр Бастрыкин открыл второй слет кадет Следственного комитета Российской Федерации в городе Ставрополе

Сегодня в городе Ставрополе состоялось торжественное открытие второго слета кадет Следственного комитета Российской Федерации. Слет, проходящий на базе гимназии № 24 имени генерал-лейтенанта юстиции Михаила Георгиевича Ядрова, собрал делегации кадет из 10 городов России (Москвы, Хабаровска, Мурманска, Химок, Ставрополя, Кемерова, Севастополя, Санкт-Петербурга, Вологды и Новосибирска), на территории которых существуют общеобразовательные организации, имеющие профильные кадетские классы Следственного комитета Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин, заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации Борис Карнаухов, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ольга Тимофеева, руководители и сотрудники следственных подразделений Следственного комитета Российской Федерации, глава администрации города Ставрополя Андрей Джатдоев, ветераны органов следствия и другие почетные гости.

Открывая слет кадет, Председатель СК России отметил, что «за короткое время мы не только научились успешно решать поставленные руководством страны перед Следственным комитетом задачи по раскрытию и расследованию особо опасных преступлений, но и успешно реализуем замечательное движение, воспитание новых молодых кадров, будущих следователей, правоохранителей, будущих защитников Отечества, для которых Родина, служение Отчизне – это не пустой звук, а смысл предстоящей жизни».

Обращаясь к кадетам, Председатель СК России выразил уверенность в том, что большинство из ребят в дальнейшем после получения высшего образования «выберут интересную, благородную профессию юриста и будут работать следователями, вносить свой достойный вклад в дело борьбы с преступностью и укрепления правопорядка, в дело защиты и восстановления законных прав и интересов граждан, утверждая принципы добра и справедливости». Он особо подчеркнул, что в своей работе следователи ежедневно встречаются с горем и бедами всего государства, общества и отдельно взятого гражданина. Именно поэтому одними из главных личностных качеств человека этой профессии должны быть чуткость, сострадание и отзывчивость.

Говоря о принятой в рамках первого Слёта кадет Концепции развития профильного кадетского образования Следственного комитета Российской Федерации, Александр Бастрыкин обозначил, что «планируется также открыть профильные кадетские классы Следственного комитета в Алтайском крае, в Тульской области и в городе Симферополе… с 1 сентября этого года нами планируется открыть кадетский корпус в г. Санкт-Петербурге».

Александр Бастрыкин отметил и особую важность роли педагогических коллективов в качественном преподавании кадетам не только специальных дисциплин, но и истории России, литературы, других базовых гуманитарных предметов с учетом богатейших культурных традиций нашего многонационального народа.

За активное участие в становлении и развитии кадетского движения Следственного комитета Российской Федерации на территории Ставропольского края Александр Бастрыкин наградил главу администрации города Ставрополя Андрея Джатдоева медалью «За заслуги», а также директора гимназии № 24 Александру Будяк - медалью «За чистоту помыслов и благородство дел». Были оглашены приказы о поощрении некоторых сотрудников следственных подразделений. Кадеты и многие почетные гости получили из рук Председателя Следственного комитета памятные медали СК России и сувениры.

На мероприятии впервые был исполнен гимн кадет Следственного комитета Российской Федерации, написанный ставропольским композитором Виктором Кипором и поэтессой Валентиной Нарыжной.

В завершение торжественного мероприятия Председатель СК России, гости и кадеты почтили память генерал-лейтенанта юстиции Михаила Ядрова и возложили цветы к его памятнику.

В предстоящие три дня для участников слета запланирована обширная рабочая программа. Гости Ставропольского края познакомятся с колоритностью региона, объединяющего в одном географическом субъекте представителей различных национальностей и вероисповеданий. Ребята изучат достопримечательности города Ставрополя, обменяются приобретенным за год опытом, поучаствуют в командных эстафетах, соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки, проверят свою подготовленность к освоению будущей профессии в интеллектуально-правовом квесте «Своя игра».

Кадеты примут участие в работе образовательных тематических площадок на такие актуальные темы, как «Современные технологии криминалистики, используемые при расследовании уголовных дел», «Жизненная навигация. Профессиональное самоопределение», «Экология глаза» как национальный приоритет эффективного развития России», «Современная информационно-телекоммуникационная среда как основа сохранения безопасности нации».

В рамках проводимого слета кадет запланирована реализация важных задач по укреплению связей между организациями кадетского образования и обучающимися кадетских формирований СК России в различных регионах, развитию гражданской инициативы и самостоятельности кадет, повышению роли формирования правового самосознания и воспитания патриотических чувств, мотивации кадет к овладению будущей профессией следователя и готовности к службе на государственном поприще.

Мероприятие, которое становится хорошей традицией, станет важным событием в жизни ребят и объединит их в единое кадетское братство Следственного комитета Российской Федерации.



Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области