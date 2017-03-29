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29.03.2017 15:51

Большой десантный корабль Северного флота «Георгий Победоносец», выполняя задачи дальнего похода, прошел Ла-Манш и продолжил движение по утвержденному маршруту в Северной Атлантике

Большой десантный корабль Северного флота «Георгий Победоносец», выполнявший задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ в Средиземном море, завершил прохождение пролива Ла-Манш и продолжил движение по утвержденному маршруту в Северной Атлантике.
Перед проходом проливной зоны боевые расчеты, обеспечивающие безопасное управление кораблём, провели тренировки по плаванию в узкостях при неблагоприятных погодных условиях и интенсивном судоходстве. Также экипажем были отработаны действия по борьбе за живучесть корабля на ходу.
Большой десантный корабль «Георгий Победоносец» выполнял задачи в составе оперативного соединения Военно-Морского флота России в Средиземном море с мая 2016 года.  
За время дальнего похода, который начался 5 мая 2016 года с выходом из главной базы Северного флота города Североморска, БДК «Георгий Победоносец» прошел более 44 тыс. морских миль.  
Корабли Северного флота на регулярной основе выполняют задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ в Средиземном море.


/Пресс-служба Северного флота/
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