Определены победители регионального конкурса «Юный искусствовед»

В мончегорской Детской школе искусств им. В.И. Воробья состоялся V региональный конкурс по истории искусств «Юный искусствовед». Его учредителем выступает Комитет по культуре и искусству Мурманской области. Конкурс направлен на развитие интереса к мировой художественной культуре и выявление одарённых учащихся.

Тема конкурса этого года – «160-летие основания Государственной Третьяковской галереи». В конкурсе приняли участие 59 учащихся из 13 детских школ искусств городов и поселков Мурманской области.

В номинации «Командный конкурс» I место заняла детская школа искусств г. Гаджиево, II место – детская художественная школа № 2 г. Заполярный и III место – Кольская детская районная школа искусств.

В номинации «Конкурс индивидуальных работ» обладателем гран-при стала Анна Ермакова, ученица детской художественной школы № 2 г. Заполярный. I место заняла Валерия Анатольева, воспитанница Кольской детской районной школы искусств, II место – Анастасия Маркова из мончегорской детской школы искусств им. В.И.Воробья, а III место – Алёна Горицкая, ученица Кольской детской районной школы искусств.

В номинации «Конкурс команд» лучшей признана команда мончегорской детской школы искусств им. В.И.Воробья, обладателем диплома за II место стала команда детской художественной школы № 1 из п. Никель, а дипломом за III место награждена команда полярнинской детской школы искусств.





/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /