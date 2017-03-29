Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
29.03.2017 14:20

1,5 тысячи делегатов из 14 стран. В Архангельске начал работу международный арктический форум

Алексей Котович.

"Арктика – территория диалога". Международный форум стартовал сегодня в Архангельске. По сообщениям организаторов, в его работе принимают участие 1,5 тысячи делегатов из 14 стран. Среди главных вопросов - разработка государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период 2020 года и дальнейшую перспективу", развитие атомного ледокольного флота в России и кадрового потенциала в Арктике, опыт работы по реализации приоритетных направлений развития Арктической зоны. На полях форума пройдет также ряд специальных мероприятий: Международный молодежный образовательный форум "Арктика. Сделано в России" и форум арктических муниципалитетов. В нем запланировано участие руководителей Мурманска, Североморска и Оленегорска.
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.94
Евро = 61.81
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.