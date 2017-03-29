1,5 тысячи делегатов из 14 стран. В Архангельске начал работу международный арктический форум

Алексей Котович.

"Арктика – территория диалога". Международный форум стартовал сегодня в Архангельске. По сообщениям организаторов, в его работе принимают участие 1,5 тысячи делегатов из 14 стран. Среди главных вопросов - разработка государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период 2020 года и дальнейшую перспективу", развитие атомного ледокольного флота в России и кадрового потенциала в Арктике, опыт работы по реализации приоритетных направлений развития Арктической зоны. На полях форума пройдет также ряд специальных мероприятий: Международный молодежный образовательный форум "Арктика. Сделано в России" и форум арктических муниципалитетов. В нем запланировано участие руководителей Мурманска, Североморска и Оленегорска.