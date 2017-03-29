Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
29.03.2017 18:05

Веселая Зебра расскажет юным гостям театра кукол Мурманска о правилах дорожного движения

1 апреля, в 11.30 перед спектаклем «Золотой ключик» в Мурманском областном театре кукол для юных зрителей о правилах дорожного движения и поведения на дороге расскажет… Веселая зебра! В программе увлекательные конкурсы, физкультминутка, а также традиционные мини-лекции в игровой форме по ПДД.
Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области – частные гости в нашем театре! Необходимо помнить, что дорога – одно из опаснейших мест! Детям нужно с самого детства прививать знания по безопасности дорожного движения, весь в современном мире автомобилей становится все больше.
Ждем всех в Мурманском областном театре кукол!

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.94
Евро = 61.81
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.