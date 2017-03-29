Веселая Зебра расскажет юным гостям театра кукол Мурманска о правилах дорожного движения

1 апреля, в 11.30 перед спектаклем «Золотой ключик» в Мурманском областном театре кукол для юных зрителей о правилах дорожного движения и поведения на дороге расскажет… Веселая зебра! В программе увлекательные конкурсы, физкультминутка, а также традиционные мини-лекции в игровой форме по ПДД.

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области – частные гости в нашем театре! Необходимо помнить, что дорога – одно из опаснейших мест! Детям нужно с самого детства прививать знания по безопасности дорожного движения, весь в современном мире автомобилей становится все больше.

Ждем всех в Мурманском областном театре кукол!

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ