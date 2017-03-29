Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
29.03.2017 13:50

На чем летал барон Мюнхгаузен? Что всегда ценится в сказке? В мурманской "Кировке" прошла познавательная игра "Мульти-пульти - знатоки!"

Любовь Дубова.

Советские, современные, "диснеевские" - любимые мультфильмы. В областном Дворце культуры познавательная игра "Мульти-пульти - знатоки!". В гостях - ученики младших классов мурманской школы № 50. Вместе с ведущими ребята вспоминают крылатые фразы и песни, знакомятся с историей появления мультиков. Отвечают на каверзные вопросы. Например, на чем летал барон Мюнхгаузен? Или что всегда ценится в сказке? Задания на смекалку и логику организаторы подбирали из собственного опыта.
Методист ОДК им.С.М.Кирова Александра Хаверева: "У нас у всех есть дети. Мы тоже смотрим мультики - и для мальчиков, и для девочек, и шагаем в ногу со временем, не пропускаем новинки. Сами знаем очень хорошо и разбираемся в мультиках".
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.94
Евро = 61.81
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.