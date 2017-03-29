На чем летал барон Мюнхгаузен? Что всегда ценится в сказке? В мурманской "Кировке" прошла познавательная игра "Мульти-пульти - знатоки!"

Любовь Дубова.

Советские, современные, "диснеевские" - любимые мультфильмы. В областном Дворце культуры познавательная игра "Мульти-пульти - знатоки!". В гостях - ученики младших классов мурманской школы № 50. Вместе с ведущими ребята вспоминают крылатые фразы и песни, знакомятся с историей появления мультиков. Отвечают на каверзные вопросы. Например, на чем летал барон Мюнхгаузен? Или что всегда ценится в сказке? Задания на смекалку и логику организаторы подбирали из собственного опыта.

Методист ОДК им.С.М.Кирова Александра Хаверева: "У нас у всех есть дети. Мы тоже смотрим мультики - и для мальчиков, и для девочек, и шагаем в ногу со временем, не пропускаем новинки. Сами знаем очень хорошо и разбираемся в мультиках".