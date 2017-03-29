В Мурманске обсудили пилотный проект по очистке Кольского залива

Татьяна Нестерова.

Пилотный проект - по очистке Кольского залива - обсудили на очередном заседании Общественного совета по вопросам безопасного использования атомной энергии в Мурманской области. Комплекс первоочередных мер по ликвидации накопленного экологического ущерба был принят правительством 3 года назад. В прошлом году тендер выиграло РосРАО. Проект рассчитан на два года. Стоимость затрат - 50 миллионов рублей.

Руководитель проектного офиса "Ликвидация ядерного наследия Арктики" ФГУП "РосРАО" Владимир Хандобин: "Составлен реестр этих затопленных объектов, есть классификация по степени опасности. И в зависимости от того, какую навигационную,экологическую опасность представляют эти объекты, естественно и планируется подъем".

На заседании совета представлен проект транспортно-технологической схемы вывоза отработанного ядерного топлива с Билибинской АЭС на Чукотке. Станция закрывается. Планируется топливо по Северному морскому пути доставлять к причалам перегрузочной базы Атомфлота, а затем отправлять на переработку.

Специалист Крыловского государственного научного центра Владимир Шлячков: "Цель моего доклада - показать транспортно-технологическую систему вывоза с помощью специального судна, предназначенного для этого. Это судно обычное универсальное, оно может возить нормальные грузы, как обычное грузовое. И, кроме того, один из трюмов предназначен для перевозки отработанного ядерного топлива".