Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
29.03.2017 14:10

В Мурманске обсудили пилотный проект по очистке Кольского залива

Татьяна Нестерова.

Пилотный проект - по очистке Кольского залива - обсудили на очередном заседании Общественного совета по вопросам безопасного использования атомной энергии в Мурманской области. Комплекс первоочередных мер по ликвидации накопленного экологического ущерба был принят правительством 3 года назад. В прошлом году тендер выиграло РосРАО. Проект рассчитан на два года. Стоимость затрат - 50 миллионов рублей.
Руководитель проектного офиса "Ликвидация ядерного наследия Арктики" ФГУП "РосРАО" Владимир Хандобин: "Составлен реестр этих затопленных объектов, есть классификация по степени опасности. И в зависимости от того, какую навигационную,экологическую опасность представляют эти объекты, естественно и планируется подъем".
На заседании совета представлен проект транспортно-технологической схемы вывоза отработанного ядерного топлива с Билибинской АЭС на Чукотке. Станция закрывается. Планируется топливо по Северному морскому пути доставлять к причалам перегрузочной базы Атомфлота, а затем отправлять на переработку.
Специалист Крыловского государственного научного центра Владимир Шлячков: "Цель моего доклада - показать транспортно-технологическую систему вывоза с помощью специального судна, предназначенного для этого. Это судно обычное универсальное, оно может возить нормальные грузы, как обычное грузовое. И, кроме того, один из трюмов предназначен для перевозки отработанного ядерного топлива".

 
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.94
Евро = 61.81
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.