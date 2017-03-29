Серию уникальных операций провели в отделении челюстно-лицевой хирургии Мурманского клинического комплекса имени Пирогова

Анастасия Ярославская.

Семь пациентов со сложными аномалиями прикуса. Современную методику по его исправлению врачи нашей клиники осваивают под руководством именитого профессора Павла Митрошенкова. Это далеко не первый его мастер-класс в "Пироговке". Счет операций уже на десятки. За два года столичный хирург в Заполярье в четвертый раз.

Врач-хирург отделения челюстно-лицевой хирургии Мурманского Многопрофильного Центра им Н.И. Пирогова ФМБА России Николай Шугаев: "Занимались мы коррекцией прикуса и раньше, но дело в том, что сейчас мы выполняем это внутриротовыми доступами, то есть снаружи рубцов не остается практически никаких".

Павел Митрошенков этот метод стал использовать одним из первых в стране. Сейчас - щедро делится опытом. С фиксацией на камеру и подробными комментариями. Операции менее травматичны, чем консервативные и сложнее технологически - требуют высочайшего мастерства и особого инструментария. И то, и другое у мурманской клиники есть. Теперь, чтобы сделать сложную операцию на челюсти, совсем необязательно ехать в Москву или Питер.

Главный врач Мурманского Многопрофильного Центра им Н.И. Пирогова ФМБА России Олег Минин: "Высокотехнологичная помощь, эксклюзивная помощь - то, что можно будет получить только в нашем лечебном учреждении. При этом эта помощь вся проводится в рамках государственных программ и абсолютно бесплатна для пациента".





