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29.03.2017 13:40

В Мурманске ликвидируют последствия снегопада. Полным ходом уборка идет во дворах и на детских спортивных площадках

Анастасия Русинова.

За последние годы в областном центре обновлено и построено заново почти 50 зон активного отдыха. Искусственное покрытие, игровые и спортивные комплексы, тренажеры - учтены все современные нормы. Часть площадок отдана в ведение муниципального учреждения "Авангард". Содержание, освещение и уборку территорий взял на себя город. Как только будет решена снежная проблема - специалисты займутся ремонтными работами. Спортплощадка в районе дома 10 по улице Маклакова модернизирована в Мурманске одна из первых, жители микрорайона давно оценили ее доступность и удобство.
Крюкова Елена: "Здесь и с колясками гуляют - и двумя, и с тремя, - и люди пожилого возраста. Мы рады этому уголку, для нас это как отдушина".
Заместитель директора городского спортивного центра "Авангард" Сергей Негода: "Задачи в этом году невероятно сложные. В связи с тем, что снега выпало огромное количество. Такая зима была последний раз 80 лет назад, тем не менее, мы стараемся справляться с возложенной на нас задачей. Более того, снег у нас не остается на площадках, мы сначала его складируем, а потом вывозим в специально отведенные места".
Депутат Совета депутатов г. Мурманска, директор СОШ № 49 Юрий Гугин: "Претензии, приходят люди, обращаются, жалуются по поводу расчистки территорий и придомовых территорий, дорог. Все что возможно, все делается. За последние годы площадки, которые были построены или реконструированы, они содержатся в надлежащем виде - и на территории школ, и придомовых территориях".
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