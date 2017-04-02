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02.04.2017 10:00

2 апреля – День геолога

Уважаемые геологи! Поздравляем вас с профессиональным праздником! В этот день мы чествуем всех, причастных к изучению земных недр и процессов, происходящих в них, – геодезистов, геофизиков и геохимиков, гидрогеологов и картографов. Ваш неустанный труд по поиску и добыче полезных ископаемых – важная составная часть успеха и благополучия государства.

Изучая далекое прошлое нашей планеты, вы работаете на будущее, оставляя потомкам разведанные кладовые природных богатств. Одной из крупнейших сокровищниц полезных ископаемых по праву считается Кольский полуостров. Несколько поколений геологов открывали месторождения полезных ископаемых в заполярной тундре и Хибинах, и эта работа до сих пор не закончена – еще немало тайн ждет своих исследователей.
Традиционно считается, что в геологи идут за романтикой. Вам хорошо известно, что профессия геолога – это, прежде всего, тяжелый ежедневный труд, требующий физической силы, выносливости, способности работать в коллективе. Цепкая память и способность концентрировать внимание, умение логически мыслить и анализировать факты, высокая ответственность – вот качества, востребованные в профессии геолога.
Дорогие друзья! Спасибо вам за ваш нелегкий, но очень нужный труд. От всей души желаем вам крепкого здоровья, успехов в работе и новых геологических открытий, а вашим семьям – счастья и добра!


Губернатор Мурманской области Марина Ковтун

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой

Федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Бодягин

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