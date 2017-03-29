Мурманский областной театр кукол представил зрителям премьеру – спектакль «Госпожа Метелица»

В Мурманском областном театре кукол состоялась премьера спектакля «Госпожа Метелица» по мотивам сказки братьев Гримм в постановке приглашенного московского режиссера Владислава Костина. Первыми новинку посмотрели воспитанники детских садов.

«Госпожа Метелица» – история о приключениях двух маленьких девочек, совершенно разных по характеру. Одна – задира и ворчунья, другая – добрая и заботливая.

Московский режиссер в Мурманске уже второй раз. Познакомился Владислав Костин с городом еще в 2012 году, когда участвовал в фестивале стран Баренцрегиона. Автором декораций и кукол для спектакля стала художник Светлана Рыбина, работавшая главным художником в Московском областном театре кукол.

«Со многими артистами мы являемся большими друзьями и однокурсниками, то есть у нас есть очень важные вещи, которые нас соединяют – это общий язык, общие каноны, правила», – отметил режиссер.

По словам директора областного театра кукол Евгения Суханова, театр сейчас старается пополнить свой репертуар такими классическими постановками, которые знают все. «Госпожа Метелица» – не последняя новинка в репертуаре заполярных кукольников. Артисты готовятся представить зрителям еще один спектакль – «Гадкий утенок» по мотивам произведения Ганса Христиана Андерсена.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /