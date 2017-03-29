В Кировске трое пенсионеров не поверили телефонным мошенникам

В отдел полиции по г. Кировску МО МВД России «Апатитсткий» обратились трое пожилых жителей города Кировска с заявлениями о попытке совершения в отношении них телефонного мошенничества.

27 марта в полицию Кировска обратилась местная жительница 1961 года рождения, которой на стационарный поступил телефон звонок от неизвестного. Чтобы «спасти» сына от уголовного преследования за совершение ДТП, мошенник потребовал у северянки 350 тысяч рублей. Жительница Заполярья не поверила злоумышленнику и не перевела ему деньги. О подозрительном звонке пенсионерка сообщила в полицию.

28 марта жителю Кировска 1941 года рождения на стационарный телефон позвонил неизвестный и сообщил, что его сын совершил ДТП. Чтобы освободить его от ответственности, необходимо перечислить 120 тысяч рублей. Пенсионер, зная о подобных случаях обмана по телефону, прекратил разговор с неизвестным и сообщил о подозрительном звонке в полицию.

Аналогичным способом мошенники пытались 28 марта обмануть жительницу Кировска 1942 года рождения, потребовав за освобождении ее сына от ответственности 150 тысяч рублей. Пенсионерка также не поверила незнакомому человеку и не перевела денежные средства.

По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников, пытавшихся обмануть жителей Заполярья.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области