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29.03.2017 17:05

На дорогах Мурманской области полицейскими за минувшие сутки зарегистрировано 249 нарушений ПДД

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили травмы.

28 марта около 12 часов 35 минут на 7 км автоподъезда к населенному пункту Лиинахамари водитель, управляя транспортным средством «Опель Астра», двигаясь со стороны Лиинахамари в сторону Печенги, допустил столкновение с внезапно выехавшим задним ходом на проезжую часть снегоходом «БУРАН», под управлением 61-летнего мужчины. В результате происшествия водитель снегохода обслужен амбулаторно.

28 марта около 14 часов 35 минут на 12 км автоподъезда к городу Мурманск Р-21 «Кола» водитель автомобиля «Тойота», не учел дорожные условия, потерял контроль над управлением транспортного средства, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Ниссан». В результате ДТП водитель (23-летняя девушка) и пассажир (45-летняя женщина) автомобиля «Ниссан» госпитализированы в медицинское учреждение.

28 марта около 16 часов 45 минут на 6 км автоподъезда к городу Мурманск Р-21 «Кола» водитель, управляя автомобилем «Киа», не учел дорожные условия и допустил занос автомобиля с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 31-летняя пассажирка автомобиля «Киа» госпитализирована в медицинское учреждение.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 249 нарушений Правил дорожного движения.

32 нарушения допущено пешеходами, 7 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 10 водителей.

Выявлено 5 нарушений, связанныех с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 118 нарушений ПДД. 5 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов. Всего было оформлено 81 столкновение с материальным ущербом (без пострадавших).

Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

Для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.

УГИБДД УМВД России по МУрманской области
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