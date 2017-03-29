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29.03.2017 12:15

В Оленегорске состоялись «Веселые старты», приуроченные ко Дню войск национальной гвардии РФ

В спортивных состязаниях приняли участие семьи сотрудников отдела вневедомственной охраны по городу Оленегорску. В начале спортивной встречи начальник отдела майор полиции Шевченко Дмитрий Алексеевич поприветствовал присутствующих и пожелал всем удачи в предстоящих соревнованиях. Участники разделились на две команды – «Верные друзья» и «Дружба». Командам были предложены такие конкурсы как забег на одной лыже, хоккей с мячом, лепка снеговика, игра в снежки на меткость. Этапы соревнований проходили динамично и весело. Каждый из участников показал свою ловкость, сообразительность и волю к победе. Со счетом 40:20 победила команда «Верные друзья». По итогам соревнований все участники были награждены грамотами и призами, а также зарядились отличным настроением.
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