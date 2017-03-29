Сегодня у выпускников есть возможность сдать досрочно ЕГЭ по истории и по химии

Досрочный период единого государственного экзамена 2017 года продолжается. 29 марта на пункте проведения экзаменов 970 в мурманской школе № 41 проходит единый государственный экзамен досрочного периода по истории и химии.

В экзамене по истории планирует принять участие 31 человек, по химии планируют принять участие 13 человек. На экзамен по химии с собой можно взять непрограммируемый калькулятор.

Содержательных изменений в 2017 году в ЕГЭ по истории нет, в химии исключены задания с выбором ответа. На выполнение работы по истории отводится 3 часа 55 минут, по химии – 3 часа 30 минут. Минимальное количество баллов по предметам – 32 и 36 соответственно.

Для обеспечения объективности экзамена и выявления нарушений в аудиториях предусмотрено онлайнвидеонаблюдение, присутствие в пункте проведения экзамена общественных наблюдателей, будет работать Ситуационный центр Министерства образования и науки Мурманской области. Контрольные измерительные материалы будут печататься в аудитории при участниках ЕГЭ, бланки ответов – сканироваться в пункте проведения экзаменов.

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